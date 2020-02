Tempête Dennis : le Morbihan et le Finistère en vigilance orange pour pluie et inondation

Météo France place le Morbihan et le Finistère en vigilance orange pour pluie et inondation à partir de ce samedi 23 heures, jusqu'à dimanche 16 heures. Après les tempêtes Ciara et Inès, c'est la tempête Dennis qui arrive sur un grand tiers nord de la France.