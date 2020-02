Tempête Dennis : des rafales à 130km/h attendues dans le Nord-Pas-de-Calais

Après la tempête Ciara, le Nord-Ouest est balayé par la tempête Dennis le weekend du 15 et 16 février. L'épisode devrait être plus court et moins intense que la semaine précédente. Des rafales à 130km/h sont attendues localement sur le littoral du Nord-Pas-de-Calais cet après-midi.