Tempête Dennis : les espaces verts fermés à Nantes le dimanche 16 février

Après Ciara et Inès, c'est la tempête Dennis qui va s'abat sur la France depuis ce samedi 15 février après-midi. Elle va arriver à Nantes le dimanche 16 février avec des vents violents. La mairie de Nantes a décidé de fermer les espaces verts de la ville.

Nantes, France

En raison des fortes pluies attendues et des vents violents prévus, la ville de Nantes a décidé de fermer tous les espaces verts ce dimanche 16 février. Les parcs, les jardins et les squares à enclos seront interdits au public pour la journée. Avec la tempête Dennis il y aura des rafales jusqu'à 85km/h. En fonction des nouvelles conditions météorologiques et de l'état des lieux qui sera mené par les services de la Ville, les parcs pourraient rouvrir progressivement à partir de lundi matin. Aussi la mairie recommande de reporter les activités extérieures mais aussi de ne pas s'abriter sous les arbres car avec le vent ils sont susceptibles de tomber.