Tempête Diego : fortes pluies et rafales de vent annoncées en Bretagne et dans les Pays de la Loire

La tempête Diego s'apprête à traverser la France. Elle s'abattra sur la Bretagne et les Pays de la Loire dès la fin de nuit de jeudi à vendredi. De fortes rafales et des pluies soutenues sont à prévoir dans les deux régions.

Méfiez-vous si vous prenez la route ou êtes près des côtes ! La tempête Diego va s'abattre sur la France ce vendredi, avant de gagner l'Allemagne. Elle devrait souffler sur la Bretagne et les Pays de la Loire dès la fin de nuit de jeudi à vendredi. Un vent soutenu et de fortes pluies sont annoncées. Les départements des deux régions sont placés en vigilance jaune pour pluie-inondation et vent violent à partir de 4h du matin.

Des rafales jusqu'à 110 km/h

La tempête Diego va toucher les côtes bretonnes et ligériennes dans la nuit de jeudi à vendredi, pour s'éloigner vers l'est en fin de journée. Elle sera accompagnée de fortes rafales. Selon Météo Bretagne, le vent pourrait souffler à100 km/h sur les côtes morbihannaises, voire jusqu'à 110 km/h sur les îles et le littoral de la Loire-Atlantique. Le sud de la Vendée devrait également être touché par des rafales à plus de 90 km/h.

Dans les terres, Météo Bretagne prévoit des rafales entre 70 et 90 km/h au niveau du sud-est du Morbihan, du sud de l’Ille-et-Vilaine et de la Loire-Atlantique. En Sarthe, en Mayenne comme dans le Maine-et-Loire, le vent ne devrait pas dépasser les 80 km/h selon Météo France. Le vent faiblira au fur et à mesure de l'après-midi par l'ouest.

Jusqu'à 30 mm de pluie en une journée

Ces rafales seront accompagnées de pluies abondantes, avec un risque d'orage et de grésil. Météo France prévoit 20 mm de précipitations en 24 heures, et jusqu'à 30 mm par endroits, soit la moitié d'un mois de pluie en une journée. Les éclaircies reviendront par le nord-ouest de la Bretagne en fin de journée.

Une bonne nouvelle quand même : les températures seront douces. Comptez 6 degrés le matin à Saint-Brieuc, 7 à La Roche-sur-Yon et à Vannes, 8 à Quimper et Laval. L'après-midi, Météo France prévoit 11 degrés au Mans, 12 à Nantes ou encore 14 degrés à Rennes.

Les conseils de prudence

Les autorités appellent les habitants à la prudence lors du passage de cette tempête Diego. Soyez prudents lors de vos déplacements, évitez les balades en forêt ou sur le littoral, ne prenez pas la mer et rangez ou fixez tous les objets qui pourraient s'envoler.

