Tempête Diego : la Charente-Maritime placée en vigilance orange

Trois départements sont placés en vigilance orange pour vent violent, à compter de 16 heures ce jeudi en raison du passage de la tempête Diego dans l'ouest de la France. Les départements concernés sont : les Deux-Sèvres, la Vienne et la Charente-Maritime.

Météo France prévoit un "temps agité au cours de la nuit de jeudi à vendredi et vendredi matin, avec alternance de passages pluvieux plus ou moins marqués, et un vent de sud-ouest à nouveau sensible soufflant en rafales entre 60 et 80 km/h en matinée".

Ce vent de sud-ouest va "nettement" se renforcer vendredi à la mi-journée. Il s'accompagnera "sur le domaine côtier et le proche intérieur de rafales comprises en général entre 90 et 110 km/h, pouvant temporairement atteindre 110 à 120 km/h et dans les terres, de rafales de l'ordre de 80 à 100 km/h, localement 100 à 110 km/h".

Tempête printanière atypique

La dépression baptisée Diego arrivera dans le Golfe de Gascogne vendredi matin. Elle traversera la France le long de la Loire pour se diriger rapidement vers l'Alsace en soirée. A son passage, cette dépression provoquera de fortes rafales de vent, atteignant parfois le seuil de la tempête (100 km/h) dans les terres, localement 110 km/h sur les côtes exposées et jusqu'à 150 km/h sur les crêtes d'Auvergne. Cette situation est atypique au printemps par sa trajectoire dans l'intérieur des terres et par son intensité.

Des records de vent pour un mois d'avril seront probablement battus, car ils sont assez bas à cette époque de l'année. Parallèlement, les pluies continuent à tomber sur les départements situés sur l'ouest des reliefs, avec des accumulations totales pouvant atteindre 50 à 70 mm, soit l'équivalent de trois semaines de précipitations en avril.