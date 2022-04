Tempête Diego : l'équivalent d'un mois de pluie en deux jours dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle

Avec le passage de la tempête Diego, ce vendredi, les départements lorrains sont placés en vigilance jaune par Météo France. Les alertes pluie-inondation et vents violents concernent les Vosges et la Meurthe-et-Moselle. Des rafales entre 70 et 80 km/h sont annoncés en plaine, jusqu'à 120 km/h sur le massif. Le département 54 est aussi en vigilance jaune pour des risques de neige et verglas.

Vosges et Meurthe-et-Moselle en alerte jaune

D'après les prévisionnistes, il va tomber entre jeudi et vendredi l'équivalent de trois à quatre semaines de pluie pour un mois d'avril en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges. En plaine, jeudi 7 avril, près de 15 millimètres sont tombés en plaine, jusqu'à 60 millimètres sur les reliefs. Et pour la journée de vendredi, "on aura des cumuls un peu plus importants", prévient Erwan Cornillault de Météo France. Entre 30 et 40 millimètres sont attendus en plaine, sur le massif cela peut aller jusqu'à 70 millimètres.

Il faut remonter jusqu'à 1970 pour retrouver de tels records d'humidité en une journée au mois d'avril, avec 25 millimètres de pluie cumulée à Nancy.