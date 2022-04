La tempête Diego a balayé la France d'Est en Ouest mais ce samedi matin, plus aucun département n'est en vigilance orange pour vents violents.

Tempête Diego : plus aucun département en vigilance orange aux vents violents

Ce samedi matin, plus aucun département n’est en vigilance orange pour vents violents. L’alerte a été levée par Météo France pour le Puy-de-Dôme, la Loire et la Haute-Loire. Seule la Savoie reste en vigilance orange pour des risques d’avalanche et d’inondations.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Environ 50.000 foyers ont été privés d'électricité après le passage de la tempête Diego vendredi soir, notamment en région Nouvelle-Aquitaine. La vigilance orange pour "vents violents" activée depuis jeudi pour les départements de la Charente-Maritime, la Vienne et des Deux-Sèvres a été levée vendredi soir. "Suite au passage de la tempête Diego, à 22H00, moins de 50 000 clients sont privés d'électricité, notamment en Nouvelle-Aquitaine, autour de l'estuaire de la Gironde", indiquait vendredi soir une porte-parole du gestionnaire du réseau ENEDIS.

En Nouvelle-Aquitaine, des vents ont été relevés à 110 km/h à Chassiron en Charente-Maritime et 104 km/h à Poitiers. Une tempête inhabituelle en cette période de l'année. Vendredi soir, il a même neigé en Lorraine.