Tempête Dudley : les premières perturbations dans le Nord-Pas-de-Calais

Le vent a commencé à souffler fort ce mercredi après-midi dans le Nord-Pas-de-Calais. A 15h, on mesurait une rafale à 95 km/h à 14h au Cap Gris-Nez, à 80 km/h à la station météo de Lille-Lesquin. Des conditions météo qui entraînent la fermeture préventive des parcs et jardins à Lille.

La mairie a également décidé de fermer Lille Neige, très prisée des enfants en cette période de vacances scolaires, ce jeudi et vendredi. Une réouverture est prévue samedi à 14h, si les conditions météo le permettent.

A Villeneuve d'Ascq, les parcs, cours d'école, de crèche, sont fermés jusqu'au lundi 21 février inclus.

A Roubaix, la ville a décidé de fermer ses parcs et jardins, notamment le parc Barbieux, jusqu'à vendredi soir.

Ferries retardés

Dans le détroit du Pas-de-Calais, les ferries mettent plus de temps que d'habitude pour traverser la Manche. Il faut compter environ 1h30 de retard ce mercredi après-midi. La SNCF demande aussi aux voyageurs de s'attendre à des perturbations en cas de chute de branches d'arbres ou autres objets sur les voies en raison des vents violents.

A Calais, l'association Utopia 56, qui vient en aide aux migrants, demande à la préfecture d'ouvrir des hébergements d'urgence.

Enedis, le gestionnaire du réseau d'électricité, annonce mettre en pré-alerte ses équipes en prévision des vents violents attendus jusqu'à vendredi soir dans la région et donne quelque conseils :

Le vent va continuer à se renforcer tout au long de cette journée de mercredi et jusque dans la nuit avec des pointes à 100 km/h sur la côte, 80 à 90 km/h dans l'intérieur des terres. Cette tempête Dudley est centrée sur l'Ecosse, une deuxième tempête, baptisée Eunice, est attendue sur le centre de l'Angleterre et va concerner à nouveau le Nord-Pas-de-Calais ce vendredi après-midi avec des vents qui pourraient atteindre les 150 km/h sur la côte et 110 km/h dans les terres.