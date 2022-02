Tempête Eunice : des agents d'Enedis Poitou-Charentes en renfort

Vingt-six techniciens d'Enedis sont partis vendredi de Poitiers et vont rester au moins tout le week-end en renfort sur place.

Météo France a levé vendredi soir la vigilance orange après le passage de la tempête Eunice, mais annonçait toujours des rafales de vent jusqu'à 110 km/h dans la nuit. Le vent a atteint 176 km/h au cap Gris Nez dans le Pas de Calais, c'est la rafale la plus puissante relevée depuis 40 ans. 27 personnes ont été blessées au total, dont 8 blessés graves dans le Nord. A 20h, 85.000 foyers étaient toujours privés d'électricité dans le Nord et le Pas-de-Calais, alors justement sur place on retrouve des poitevins venus prêter main forte. Enedis a en effet envoyé 26 de ses techniciens en renfort de leurs collègues normands, notamment .

Des camions de Poitou-Charentes ont pris la diretion de la Normandie - Enedis

Pascal Pouzac, le Directeur régional Enedis en Poitou-Charentes : "Dès les alertes météo on a mobilisé nos équipes de techniciens de nos 4 départements, ils sont partis en cohorte se positionner dans un premier temps en Normandie. Ce sont des techniciens spécialisés, aguerris à ce genre d'opérations, sur des réseaux sous-tension ou hors-tensions, basses tensions ou haute tensions, 20.000 volts. Ils vont rester au moins tout le week-end."