Tempête Eunice : 1000 foyers toujours privés d'électricité dans la Somme

Plus d'un millier de foyers sont toujours privé d'électricité dans le nord-ouest de la Somme samedi soir après le passage de la tempête Eunice. Les agents d'Enedis et les pompiers sont toujours sur le pont.

Plus de mille foyers n'ont toujours pas retrouvé le courant après le passage de la tempête Eunice dans le nord-ouest de la Somme, samedi soir. À 17h30, 80 agents d'Enedis et leurs partenaires étaient toujours sur le pont pour tenter de rétablir l'électricité chez les clients particulièrement touchés sur la côte picarde et sur le secteur d'Abbeville. De leur côté, les pompiers du département sont intervenus plus de 80 fois au cours de la journée pour des incidents liés à la tempête.

Opération délicate

Ce sont les chutes d'arbres et de fils électriques qui sont très souvent à l'origine des pannes. Enedis rappelle qu'il ne faut surtout pas toucher des fils tombés par terre au risque de s'électrocuter. Des équipes de l'Aisne et de l'Oise sont venues renforcer les agents de la Somme pour tenter de régler le problème au plus vite. Mais cette dernière étape est la plus "compliquée". "C'est de la dentelle", explique Yves Delabie, directeur territorial Enedis en Picardie. Il ne s'agit pas de réparations "massives pour 200 clients" mais "elles se font 20 clients, par 20 clients, ce qui prend du temps". Il est encore trop tôt pour savoir quand tout sera remis en état.

571 interventions des pompiers

À 17h30, les pompiers de la Sommes sont intervenus 81 fois depuis le début de la matinée suite à la tempête. Ce qui porte à 571 interventions depuis hier. Après des reconnaissances pour le toit de la mairie d'Abbeville et le toit de l'école Jean Zay sur la commune, ils se sont également rendu au lycée Boucher de Perthes. Plusieurs tuiles du toit de l'établissement se sont envolées pendant la tempête. Dix bâtiments sont concernés. Les secours doivent donc sécuriser la zone avant le retour des lycéens lundi.