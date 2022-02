Tempête Eunice aux Ecuries de Gapennes : "C'est la sensation qu'on est en train de tout perdre sous nos yeux"

La tempête Eunice a fait des ravages dans le secteur d'Abbeville ce week-end. À une quinzaine de kilomètres au nord-est de la ville, le centre équestre "Les écuries de Gapennes" a été particulièrement touché. En plus de l'enseignement de l'équitation, le centre fait aussi de la médiation équine auprès de personnes en situation de handicap et compte une cinquantaine d'élèves. Les 35 chevaux et poneys ont été épargnés mais le vent a fait de gros dégâts sur les installations. Depuis vendredi tous les cours sont annulés.

Le toit des écuries intérieures est percé depuis la tempête. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

30 000 euros de dégâts

Le couple qui gère l'écurie est encore sous le choc. Dès l'entrée du centre équestre, les paddocks sont en mauvais état. Plusieurs hectares de clôtures électriques sont à terre. Quelques mètres plus loin le toit d'une stalle s'est envolé. Dans les écuries intérieures des tôles sont percées ou arrachées mais ce qui désespère le plus Claire Tillier, la gérante c'est l'état de la toiture du manège. Là ou 80% des leçons sont données près de la moitié de la toiture a été arrachée par la tempête. "Ça a commencé par un grand bruit de déchirement et un claquement", raconte-t-elle. "C'est la sensation qu'on est en train de tout perdre sous nos yeux".

La note des réparations risque d'être très salée : "30 000 euros de dégâts si on reste sur une estimation optimiste", estime le gérant Francois Badie. Le couple a contacté son assurance, mais il ne sait pas s'il pourra se faire rembourser la toiture du manège et envisage de faire un appel au dons et a la solidarité.