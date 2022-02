Tempête Eunice : début des réparations à Abbeville

Plus de 50 mètres carrés de toiture se sont envolés le 18 février 2022.

Après la tempête, le début des réparations. La tempête Eunice a particulièrement touché l'ouest de la Somme. Au total, les pompiers sont intervenus sur plus de 450 interventions dont une centaine rien que pour Abbeville. Vendredi 18 février, le toit de la mairie de la commune a d'ailleurs été en partie arraché pendant la journée. Samedi 19 février, les pompiers et les agents municipaux sont allés mesurer l'ampleur des dégâts avant de sécuriser la zone pour le début des travaux.

Sécurisation de la zone

Derrière la mairie, la grande échelle des pompiers s'active depuis le début de la matinée. Première étape pour les sapeurs pompiers et les agents municipaux : monter sur le toit pour voir l'ampleur des dégâts. 50 mètres carrés de toiture s'est envolée. "Il reste encore 50 mètres carrés en zinc qui s'est enroulée et qui est toujours sur la toiture", affirme le capitaine Kévin Muguet, chef de groupe sur l'intervention des pompiers. Après cette première reconnaissance, l'équipe est relayée l'unité d'intervention en milieux périlleux. "Ils vont fixer des lignes de sécurité pour les couvreurs et ils vont enlever la partie de toiture en zinc encore enroulée."

Les pompiers et les agents municipaux sont allés en reconnaissance sur le toit de la mairie, le 19 février 2022. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

En attendant l'arrivée des entreprises spécialisée, il faut sécuriser la zone et éviter que la pluie n'entre à l'intérieur de la mairie. "On va faire des opérations de bâchage", explique Pascal Druel, le directeur général des services de la ville. Les travaux doivent durer entre une semaine et 15 jours, le temps d'obtenir les matières premières. A l'école Jean Zay au sud de la ville, les dégâts sont beaucoup moins importants : 10 mètres carrés de toiture se sont envolés. Le toit sera lui aussi bâché avant l'arrivée des couvreurs.

Habitation touchée

La tempête a arraché une partie de la toiture de la maison. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Certaines habitations ont également été fortement touchées à Abbeville. Rue Leday, des bouts de laine de verre sont éparpillés un peu partout. Vendredi le toit d'une maison a été à moitié arraché pendant la tempête. "C'est une maison Churchill, en souvenir de l'armée britannique et de Chruchill qui les avait mis à disposition des sinistrés", explique Lucien le voisin qui habite la maison attenante. "J'espère que ma voisine va pouvoir faire réparer ça rapidement et revenir rapidement." En attendant, l'habitante a été relogée dans sa famille selon la mairie.