Tempête Eunice : la Bretagne globalement épargnée par ce phénomène "explosif"

La tempête Eunice va frapper la Grande-Bretagne et le nord de la France ce vendredi. Avec des rafales jusqu'à 150 km/h attendues en Irlande. Le phénomène sera beaucoup moins violent sur la Bretagne mais attention tout de même au vent et à la houle prévient Météo France.

Attention gros temps ! La tempête Eunice approche des côtes d'Europe de l'ouest et elle s'annonce très violente.

La dépression va se creuser très rapidement dans les prochaines heures : "C'est une cyclogenèse explosive" explique Michel Aïdonidis de Météo France à Brest. La pression atmosphérique va passer de 1005hp à 975hp en une douzaine d'heures, "ce qui est considérable". On considère qu'une dépression est "explosive" lorsque l'on perd un hectopascal par heure, et on est bien au-dessus en l'occurrence.

Un phénomène assez classique en Bretagne

Une alerte rouge a été déclenchée dans le sud-ouest de l'Angleterre jusqu'au sud du Pays de Galles et en Irlande. Les vents pourraient atteindre plus de 150 km/h par endroits. En France, les départements les plus touchés seront la Manche, la Seine-Maritime, la Somme, le Pas-de-Calais et le Nord avec des rafales jusqu'à 130 km/h vendredi après-midi.

La tempête Eunice va être particulièrement violente sur l'Irlande et le sud de l'Angleterre. - Capture d'écran windy

En Bretagne, le phénomène "sera presque classique" indique Michel Aïdonidis. Les vents les plus forts sont attendus dans le nord du Finistère, des Côtes d'Armor et de l'Ille-et-Vilaine avec des rafales entre 80 et 100 km/h (peut-être 110 km/h sur certains caps) "ce qui arrive régulièrement en période hivernale".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Vigilance sur les côtes

Il faut tout de même faire attention notamment aux potentielles chutes d'arbres ou de branches en forêt. Vigilance aussi sur le littoral avec une vigilance jaune vague-submersion pour les départements bretons en raison d'une surcote liée à une forte houle et à des coefficients de marée importants ce vendredi (jusqu'à 90).

Les traversées de la Pen Ar Bed et Océane annulées

Les traversées de la compagnie Pen Ar Bed vers les îles finistériennes de Sein, Molène et Ouessant sont annulées ce vendredi à cause des conditions météo. Les traversées vers Sein Molène et Ouessant avaient été avancées en début d'après-midi ce jeudi (au lieu de 16h30). Annulations aussi de plusieurs rotations de la compagnie Océane vers les îles du Morbihan d'Hoëdic et Houat.

Douceur remarquable

Cette tempête ne va rien changer en revanche côté températures. Ou plutôt, elle va maintenir l'exceptionnelle douceur qui baigne le pays depuis plusieurs jours. "Le froid est vraiment rejeté très loin vers le nord avec une situation bloquée depuis de nombreuses semaines maintenant. Et on ne voit rien changer de côté-là pour les dix prochains jours, c'est-à-dire aussi loin que le fenêtre météo permet d'aller" conclut Michel Aïdonidis.