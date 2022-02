Tempête Eunice : la circulation des TER interrompue dans le Nord-Pas-de-Calais, les TGV perturbés ce vendredi

La tempête Eunice va traverser le Nord et le Pas-de-Calais, ce vendredi, avec des rafales de vent à plus de 100 km/h. Par conséquent, la SNCF annonce qu'aucun train TER ne circulera à partir de 12h et que la desserte des TGV est adaptée.