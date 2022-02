Tempête Eunice: le préfet du Nord appelle les habitants à éviter de sortir cet après-midi

C'est un appel à la plus grande prudence qu'a lancé ce vendredi matin sur France Bleu Nord le préfet du Nord et préfet de région Georges-François Leclerc alors que le Nord et le Pas-de-Calais font partie des 5 départements placés en vigilance orange aux vents violents et aux vagues-submersion. Le préfet demande aux habitants de limiter le plus possible leurs déplacements au moment du pic de la tempête entre 14h et 18h:" Si on peut décaler, reporter, retarder un déplacement, c'est mieux", indique le préfet.

Prudence en particulier sur le littoral

C'est sur le littoral en particulier qu'il en appelle à la plus grande prudence. Même si la vigilance reste orange pour nos deux départements avec des vents attendus jusqu'à 110 km/h, c'est sur le littoral que les vents vont souffler les plus forts avec des rafales jusqu'à 140 km/h. "C'est une question de bon sens", indique le préfet, "On ne s'approche pas du littoral, c'est là qu'il y aura les pointes de vent les plus violents et que la mer sera la plus démontée dans l'après-midi". Il indique d'ailleurs avoir demandé aux maires d'interdire les accès au littoral. Il demande de même à tous d'éviter tout déplacement aux abords des parcs et des forêts, avec le risque de chutes de branches et d'arbre.

Faut-il s'attendre à une vigilance rouge?

A ce stade, les deux départements restent en vigilance orange. Pour que la vigilance rouge soit déclenchée par Météo France, il faut s'attendre à des vents à plus de 130 km/h sur l'ensemble du département. Or, à ce stade, de tels vents ne sont attendus que sur le littoral. Mais le préfet n'exclut pas que la situation évolue dans la journée et que la vigilance rouge soit effectivement déclenchée dans la journée. Une cellule de crise est activée en préfecture dès 8 heures ce matin et s'adapter à l'évolution de la tempête. A ce stade par exemple, le match de foot prévu ce soir entre Lille et Metz au Stade Pierre Mauroy est bien maintenu, d'autant qu'il se jouera après le pic de la tempête, "mais cela fait partie des événements qui pourraient être annulés sur l'épisode est requalifié en rouge", indique le préfet.

Interview du préfet du Nord George-François Leclerc sur France Bleu Nord Copier

Face à cet épisode hors normes "qu'il faut prendre au sérieux", indique le préfet, des mesures ont également été prises pour les migrants qui se trouvent sur le littoral. Georges-François Leclerc indique ainsi avoir demandé aux maires du Dunkerquois d'ouvrir dès hier des gymnases qui resteront ouverts toute la journée afin de proposer un abris aux personnes qui le souhaitent. Des bus sont également mobilisés pour les y conduire. Selon lui, des mises à l'abris ont déjà été proposées à 200 personnes depuis hier.