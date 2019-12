Tempête Fabien : 11 départements sont placés en vigilance orange par Météo France

La tempête Fabien succède à la tempête Elsa ce week-end. Météo France place 11 départements du Sud-Est et du Sud-Ouest en vigilance orange pour vent violent et pour inondation. La Gironde est aussi placée en vigilance orange aux vagues-submersion.

On attend ce samedi des vents à 130km/h sur sur la côte atlantique.

Onze départements sont en vigilance orange pour inondation dans le Sud-Est, vent dans le Sud-Ouest, et vagues-submersion, selon le bulletin de Météo France.

Trois sont placés en vigilance orange pour inondation : le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône. Huit sont placés en vigilance orange pour vent violent : Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques. La Gironde est également placée en vigilance orange vagues-submersion.

En revanche, l'alerte pluie-inondation a été levée samedi matin en Corse, qui a été balayée vendredi par un nouvel épisode méditerranéen.

Météo France place 11 départements en vigilance orange. - Capture d'écran Météo France

Sur la façade atlantique, la tempête "Fabien" touchera les côtes françaises ce samedi après-midi.

De violentes rafales, pouvant atteindre 130 à 140 km/h près du littoral, toucheront d'abord la Charente-Maritime et la Gironde, puis s'étendront vers les Landes, la Dordogne et le Lot-et-Garonne pour atteindre le Gers et les Pyrénées-Atlantiques en milieu de nuit prochaine.