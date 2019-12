Tempête Fabien : 3.700 foyers privés d'électricité dans les Landes

Département Landes, France

La vigilance orange au vents violents est levée depuis 8 heures dans les Landes. Mais le département reste en jaune pour vents violents et inondations. Le plus dur de la tempête Fabien est passé. Le vent a surtout soufflé cette nuit et a provoqué quelques coupures de courant. Près de 95.000 foyers sont privés d'électricité, principalement en Nouvelle-Aquitaine, dont 3.700 dans les Landes.

Le nord-ouest des Landes plus impacté

C'est là que le vent a soufflé le plus fort. Des rafales à 137km/h à Biscarrosse, 125km/h à Parentis-en-Born ou encore 102km/h à Sabres. Enédis est en train d'établir les diagnostics pour intervenir. Il y a aussi quelques coupures sur l'agglomération de Dax et sur le secteur de Soustons. 3.700 foyers landais privés de courant ce dimanche matin, c'est bien moins que les dernières tempêtes pourtant ça a bien soufflé surtout entre minuit et 2 heures.

Un vent fort, impressionnant mais au final peu de dégâts même s'il faut s'attendre à des arbres ou des branchages sur les routes. Les pompiers et les agents du Conseil Départemental sont intervenus une quinzaine de fois chacun cette nuit, mais les appels augmentent ce matin avec la levée du jour. Il y a des interventions là aussi un peu plus dans le nord ouest, et sur les secteurs de Saint-Sever et de Villeneuve-de-Marsan. Si vous prenez la 2X2 voies, une opération de nettoyage qui commencé à 8 heures.

La tempête Fabien s'éloigne des Landes. La vigilance orange aux vents violents est levée mais ça ne veut pas dire que le vent va s'arrêter d'un coup. Météo France prévoit encore des rafales à 100km/h jusqu'à 'intérieur des terres. Si vous pouvez éviter de vous déplacer et sinon, adaptez votre vitesse rappelle la préfecture des Landes.