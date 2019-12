Tempête Fabien : des rafales de 130 à 140 km/h sur le littoral Charentais-Maritime

Charente-Maritime, France

La tempête Fabien arrive sur nos côte en fin d'après midi : Météo France a placé la Charente-Maritime et la Charente en vigilance orange vent violent entre 18h ce soir, et 8 h demain dimanche.

Prudence, donc, les rafales pourraient atteindre 130 à 140 km/h près des la côtes et même un peu plus sur les îles, et en bord de mer. Dans les terres, elles seront un peu moins fortes : 110 à 120 km/h. C'est à partir de 18h, que le vent va se renforcer, les rafales les plus violentes sont attendues .entre 22 heures et 4 heures du matin.

D'où l'appel aux automobilistes lancé par la préfecture de Charente-Maritime : limitez vos déplacement, ne prenez pas la voiture en bord de mer et à l'intérieur des terres attention aux rafales, qui risquent de déporter les véhicules. Attention aussi aux branches ou autres objets qui pourraient se retrouver sur la chaussée et aux arbres : les sols étant détrempés, le vent pourrait les déraciner. La préfecture prévient aussi qu'il pourrait y avoir des coupures d'électricité et de téléphone si les rafales arrachent les lignes.

Les ponts, des île de ré et d'Oléron ne devraient pas être fermés aux voitures, mais la circulation des camions et grands véhicules pourrait être interdite. La tempête Fabien va momentanément couper l'Ile d'Aix du continent : les rotations du bac seront stoppées cet après midi à partir de 16h45 départ de Fouras, à partir de 16h15 départ de l'île d'Aix. Elles ne redémarreront pas avant demain matin (toutes les infos sur l'heure de redémarrage sur le site de la compagnie ou de la Mairie de l'Ile d'Aix)

Avec le vent, il y a aussi une alerte vague-submersion sur le littoral

Les cellules d'astreinte des îles et du département sont en pré-alerte : les entreprises qui pourraient intervenir si les vagues passent au dessus des digues, ont été prévenues. Heureusement les coefficient de marées sont bas, Tout va dépendre de la force du vent mais pour l'instant le "Monsieur Digues" du département Lionel Quillet, n'est pas très inquiet : ça devrait passer dit-il. La moitié des digues du département ont été rénovées ou renforcées depuis la tempête Xynthia