Tempête Fabien : des rafales jusqu'à 142km/h dans les Landes, mais pas de gros dégâts

Département Landes, France

Ça a bien soufflé cette nuit dans les Landes. La tempête Fabien a balayé tout le Sud-Ouest avec de fortes rafales surtout sur le littoral. Le département est toujours en vigilance orange vents violents, jusqu'à 8h. Ce dimanche le vent va continuer de souffler, restez vigilants sur les routes. Des coupures de courant sont signalées dans le secteur de Dax et dans le Pays de Born.

Malgré des rafales à plus de 100km/h, aucun record n'a été battu. Au plus fort de la tempête entre minuit et 2 heures ce dimanche matin, Météo France a enregistré des rafales à 142km/h à Messanges, 137 km/h à Biscarrosse, 125km/h à la station de Parentis-en-Born, 105 km/h à Capbreton, 102 km/h à Sabres, 98 km/h à Dax et 89 km/ h en rafale à Mont-de-Marsan.

Beaucoup de bruit, donc mais au réveil rien de catastrophique. Depuis 2 heures, les vents se sont un peu calmés même si ça continue de bien souffler. Météo France indique que sur la côte il peut encore y avoir ce matin des rafales à 110 ou 120km/h. La vigilance orange doit être levée à 8 heures, mais il y a aura encore des bourrasques entre 80 et 100km/h toute la journée sur le littoral et à l'intérieur des terres.

Les pompiers et les services du Conseil Départemental sont déjà intervenus plus d'une quinzaine de fois chacun pour dégager des routes barrées par des arbres, par exemple cette nuit entre Pontonx-sur-l'Adour et Laluque pour permettre le passage d'une voiture avec des enfants à bord. Il y a eu aussi la mise en sécurité d'une ligne électrique à Grenade-sur-l'Adour. Il n'y a pas un secteur plus touché qu'un autre.

Ce dimanche matin : certains se réveillent sans électricité. Le Pays de Born est le plus impacté selon Enédis, même si vous nous signalez aussi des coupures du côté de Dax. En cas de coupure, vous pouvez contacter le 09.72.67.50.40.

Les pompiers comme les services d'Enedis s'attendent à une augmentation des appels ce matin. La Préfecture des Landes rappelle qu'il est tout de même interdit de se promener en forêt et en bord de mer.