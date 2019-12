Tempête Fabien : des routes coupées, 23.000 foyers privés d’électricité en Gironde

Gironde, France

La tempête Fabien s'éloigne ce dimanche matin de la Gironde. La fin de l'épisode était prévu pour 8h selon Météo France et le département n'est plus en alerte orange. Des rafales jusqu'à 148 km/h ont été enregistrés au Cap Ferret.

Des coupures d’électricité

A 8h, 23 000 foyers étaient coupés d’électricité en Gironde indique Enedis, principalement dans les secteurs du Médoc, du Blayais, du Libournais, Arcachon mais aussi l'Est de la Métropole comme Tresses et Camblanes.

2 blessés légers

Les pompiers de Gironde sont intervenus à 9h30 à une centaine de reprises depuis le début de la tempête

A 9h30, la préfecture indique que deux personnes ont été légèrement blessées dans des accidents de la route liés à la tempête, notamment des arbres couchés sur les voies. Un premier accident sur l'A62 peu avant minuit mais la personne n'a pas été hospitalisée, et un autre accident sur la RD 214 vers 6h50 ce dimanche matin à Saint-Michel-de-Rieufret, la personne a été évacuée à Langon pour blessures légères.

2 événements notables à cette-heure ci : l'effondrement d'une cheminée vers 23h rue de la Rousselle en plein cœur de Bordeaux qui a entraîné la chute d'une partie de la toiture d'un immeuble de trois étages. 8 personnes ont été évacuées et doivent être relogées. Les pompiers interviennent également à Lanton ce dimanche matin pour une toiture arrachée ce qui cause des dégâts sur d'autres habitations, sans faire de blessés.

La Garonne est sortie de son lit à Bordeaux, au niveau du quai des marques. Le sapin de la Place Pey-Berland à Bordeaux est tombé montre la Ville sur son compte Twitter.

Des routes coupées

Les interventions des secours portent essentiellement sur des arbres et des câbles tombés sur la chaussée, des tuiles envolées et quelques caves inondées. Plusieurs axes ont été coupés le temps de dégager les arbres et branches. La départementale 10, route qui longe le fleuve dans la presqu’île d'Ambès est coupée à la circulation, sur les communes de Saint-Louis de Montferrand et Ambès.

Autres axes coupés : la RD 115 dans le secteur de Langoiran, la RD 2 à Beychevelle dans le Médoc, la RN 524 est coupée sur une portion entre Langon et Captieux et la RD 18 coupée à Moulon.