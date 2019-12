Tempête Fabien : en Loire-Atlantique 173 interventions de pompiers, 750 foyers privés d’électricité

La Tempête Fabien balaye une large partie de la France depuis ce samedi après-midi. Le sud-ouest est particulièrement touché. En Loire-Atlantique les pompiers sont intervenus 173 fois et 750 foyers sont privés d’électricité. En Vendée, le vent a soufflé très fort mais pas de gros dégât.

Loire-Atlantique, France

Comme prévu la tempête Fabien est bien passée en Loire-Atlantique. Des vents violents ont provoqué la chute de plusieurs arbres. Ce dimanche matin les pompiers comptent 173 interventions, principalement pour des arbres ou des objets tombés sur la voie publique. Quelques poteaux électriques sont aussi tombés, résultat : 750 sur les 850 000 habitants du département sont privés d’électricité. Enedis assure un retour à la normal ce dimanche matin. Et une rivière de Guemene Penfao, une commune située au nord du département, est sortie de son lit. Par mesure de précaution, la circulation sur le pont de Saint-Nazaire était interdite aux deux roues, aux voitures tractant une remorque mais aussi aux caravanes. Ces restrictions ont été levés ce dimanche matin.

En Vendée, il n’y a pas eu de gros dégât. Pourtant le vent soufflait fort : 100km/h sur les côtes et entre 70 et 80km/h dans les terres. Les pompiers sont intervenus 26 fois cette nuit, essentiellement pour des chutes d’arbres là aussi. Par mesure de précaution les liaisons entre l’Île d’Yeu et le continent sont annulées ce 22 décembre.