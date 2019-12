Tempête Fabien : plus que quatre départements en vigilance orange, plus de 110.000 foyers privés d'électricité

Quatre départements sont en vigilance orange, ce dimanche matin. Vigilance orange pour inondation en Charente-Maritime, vents violents dans les Alpes-Maritimes et en Haute Corse, pluie-inondation et vagues-submersion en Corse-du-Sud. Plus de 110.000 foyers sont privés d'électricité.