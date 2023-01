Tempête Fien : autant de pluie attendue en 48 heures qu'en un mois normal au Pays basque

La pluie et la houle en mer vont être encore fortes ce mercredi au Pays basque (photo d'illustration)

Des cumuls de 78mm de pluie à Bidache, 62mm à Biarritz ce mardi : d'après Météo France, il est tombé en 24 heures autant de précipitations qu'en quinze jours d'habitude, en janvier, au Pays basque. Avec des averses orageuses encore nombreuses attendues ce mercredi, il devrait donc y avoir autant de pluie en deux jours qu'en un mois complet ordinaire. Environ 40mm de pluie sont attendues ce mercredi sur le sud de la côte basque. Un nouveau passage pluvieux est aussi attendu jeudi.

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques appelle à rester vigilants sur la côte basque, en raison de la forte houle, bien qu'une accalmie soit prévue mercredi matin.

Arrivée de la neige

En parallèle de la vigilance orange pluie-inondation, les Pyrénées-Atlantiques sont désormais en vigilance jaune pour tous les autres phénomènes météo, y compris pour neige et verglas depuis 17 heures mardi, jusqu'à mercredi soir. Les premiers flocons sont tombés au sommet de la Rhune. Du côté d'Iraty, 20 centimètres de neige tenaient déjà au sol mardi après-midi, avec des températures négatives verglaçant quelque peu les routes.

D'après Météo France, la baisse des températures va provoquer des chutes de neige assez basses, dès 500 mètres d'altitude dans les Pyrénées, qui devraient toucher essentiellement le Béarn mais aussi une partie du Pays basque.

Environ 400 foyers sans électricité cette nuit

Le vent qui a soufflé à plus de 100 km/h mardi, dont les rafales ne devraient pas dépasser 65 à 75 km/h mercredi, a fait chuter de nombreux câbles électriques au Pays basque, provoquant des coupures de courant. Jusqu'à 1.900 foyers ont été touchés au plus fort des difficultés, essentiellement sur la côte basque et en Soule mardi matin.

Mardi après-midi, de nouvelles pannes sont survenues dans le secteur de Saint-Pée-sur-Nivelle. Sur tout le département, à 19 heures, moins d'un millier de foyers étaient privés d'électricité : selon Enedis, 400 foyers du Pays basque risquaient de passer la nuit de mardi à mercredi sans courant. Plus de 160 agents ont été mobilisés dans toutes les Pyrénées-Atlantiques pour effectuer les réparations.

Pas de gros dégâts

Malgré le fort coup de vent et les seaux d'eau tombés sur le Pays basque mardi, "aucun incident majeur ne s’est produit dans le département et aucune victime n’est à déplorer", indiquait en début de soirée la préfecture. Les pompiers ne sont d'ailleurs intervenus qu'une trentaine de fois au Pays basque, essentiellement pour des arbres couchés sur des routes et des chaussées en partie inondées. Près de 380 appels ont été passés au total au centre d’appel des pompiers du département.

Certaines routes ont été partiellement ou temporairement coupées mardi en fin de journée, avec notamment la sortie 1 de l'A64 à Saint-Pierre-d'Irube, en direction de Toulouse, fermée dès 17 heures.