Tempête Fien : des perturbations et quelques dégâts en Béarn et Bigorre

Un réveil perturbé ce mardi 17 janvier au matin en Béarn et Bigorre, à cause de la tempête Fien, venue d'Espagne. Les Hautes-Pyrénées étaient en vigilance orange pour vents violents, idem pour les Pyrénées-Atlantiques avec en plus une vigilance pluie inondations. Il faut dire qu'il a énormément plu en quelques heures sur le département, et que des rafales de vent jusqu'à 130 km/h ont été enregistrées.

8 000 foyers privés d'électricité

Plusieurs habitants se sont réveillés sans courant ce mardi matin. Les vents violents ont fait tomber des lignes électriques, arrachés des poteaux par endroits. Enedis indique des coupures de courant dans 4 800 foyers des Pyrénées-Atlantiques et 3 200 pour les Hautes-Pyrénées. Leurs équipes sont mobilisées pour intervenir au plus vite et rétablir l'électricité chez les habitants concernés.

Les pompiers ont également été beaucoup sollicités pour des câbles endommagés ou des arbres sur la chaussée. Dans la nuit de lundi à mardi, ils sont aussi intervenus entre le Béarn et le Pays Basque pour secourir des automobilistes coincés par la montée des eaux sur les routes.

Des perturbations sur les lignes TER

La tempête Fien a aussi perturbé la circulation des trains dans les Pyrénées-Atlantiques. Aucun train ne circulait ce mardi matin entre le Béarn et le Pays Basque, sur la ligne Puyo-Bayonne, ce qui veut dire pas de train entre Pau et Bayonne, ni entre Pau et Hendaye. Le trafic a aussi été interrompu sur la ligne Pau-Oloron-Bedous.

La circulation a aussi été interrompue dans la matinée sur la ligne TER entre Toulouse et Pau, avant de reprendre un peu après 9h. La circulation des TGV en revanche n'a pas été affectée par les intempéries.

Crue et inondations à Salies-de-Béarn

Le niveau des cours d'eau n'ont pas dépassé le niveau de vigilance jaune indique la préfecture, même si le Saleys a débordé à Salies-de-Béarn. La ville s'est retrouvée les pieds dans l'eau ce lundi. Plusieurs rues ont été inondées et fermées à la circulation.

A Pau, tous les parcs et jardins ont été fermés le temps du passage de la tempête Fien. Certains chantiers ont aussi été suspendus, notamment sur le pont du XIV juillet. Il devait de nouveau être en travaux depuis ce lundi, chantier reporté en fin de semaine.