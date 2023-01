Tempête Fien : des vents de 136 km/h à Socoa, 1.300 foyers sans électricité au Pays basque

Le Pays basque sort de la vigilance orange pour les vents violents depuis 10 heures ce mardi matin : elle redescend d'un cran, après des rafales de vent qui ont soufflé vers 5h30 du matin jusqu'à 136,8 km/h à Socoa et 108 km/h à Biarritz. En milieu de matinée, les rafales sont déjà redescendues autour de 100 km/h sur la côte selon Météo France, et cela devrait se poursuivre dans l'après-midi.

Maintien de la vigilance orange pour pluie-inondation

Concernant les risques de pluies et inondations, les Pyrénées-Atlantiques restent en vigilance orange. au moins jusqu'à minuit mercredi. Les niveaux des cours d'eau ne dépassent pas le niveau de vigilance jaune sur VIGICRUES, d'après la préfecture, mais restent cependant sous surveillance dans la journée de ce mardi.

La nuit de lundi à mardi s'est déroulée sans incident majeur dans le département, selon les autorités, et aucune victime n’est à déplorer. Les pompiers sont intervenus une vingtaine de fois dans la nuit sur le département. Vers 9 heures ce mardi matin, ils étaient aussi mobilisés sur le sauvetage d'une vache à Saint-Palais, tombée dans un fossé.

Coupures d'électricité et trains à l'arrêt

Environ 1.300 foyers sont sans électricité au Pays basque à 12 heures, 3.900 dans toutes les Pyrénées-Atlantiques, suite au fort coup de vent de la nuit, qui a causé des soucis sur le réseau électrique. Au Pays basque, ce sont les secteurs de Souraide, Briscous, Saint-Jean-de-Luz et Chéraute notamment qui sont touchés. Les agents sont mobilisés sur le terrain pour effectuer les réparations nécessaires.

Plusieurs routes sont coupées ce mardi matin, à commencer par celle entre Bidache et Peyrehorade, et la vieille route de Saint-Pée près de Saint-Jean-de-Luz. Un arbre est couché sur la route en fin de matinée entre Leroy Merlin et Briscous, et bloque une des deux voies. Des arbres et câbles électriques sont aussi tombés sur la route du bourg d'Arbonne, en direction de Biarritz. Du côté des trains, par mesure de sécurité, aucun train ne circule toute la matinée sur les axes Hendaye-Dax, Bayonne-Pau et Bayonne-Saint Jean Pied de Port. Le trafic est censé reprendre ce mardi midi selon la SNCF, mais certains trains de la mi-journée sont déjà annoncés comme supprimés ou en retard.