Tempête Franklin : la Seine-Maritime en vigilance jaune, des pierres tombent du palais de justice de Rouen

Les rafales de vent ont encore dépassé les 100 km/h ce dimanche soir en Seine-Maritime : entre 22 h et minuit, dans le sillage de la tempête Franklin, des pointes à 107 km/h ont été relevées à Dieppe, 111 km/h au Cap de la Hève et 100 km/h à Rouen.

Dans le centre-ville de Rouen, un peu avant 23h, un épi en pierre est tombé de la toiture du palais de justice et "d'autres morceaux seraient potentiellement fragilisés", selon les pompiers. Une partie de la rue aux Juifs était fermée cette nuit.

La Seine-Maritime repasse en vigilance jaune

Dans la nuit, la vigilance de Météo France est repassée de "orange" à "jaune" pour l'ensemble des départements concernés par la tempête. Pour autant, rappelle la préfecture de la Seine-Maritime : "Météo France prévoit le développement d’un front pluvieux susceptible de s’accompagner de fortes rafales de vent pouvant dépasser 100 km/h, y compris dans les terres. Le vent se maintiendra jusqu’à lundi fin de journée."

Cette situation a des conséquences à la SNCF : une partie du trafic a été suspendue ce dimanche, et un train de reconnaissance doit circuler ce lundi matin afin de s'assurer que les voies ferrées sont praticables.

Par ailleurs, la circulation sur le pont de Normandie et sur le pont de Brotonne est interdite pour les poids-lourds, les remorques, les deux roues et les piétions jusqu'à 10 h ce lundi. Le pont de Tancarville est interdit aux deux roues et aux piétons jusqu’à 10 h également.