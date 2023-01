Tempête Gérard : 34.000 foyers privés d'électricité en Normandie

La tempête Gérard n'a heureusement pas fait de blessés importants ni de gros dégâts matériels en Normandie. Mais ce lundi midi, ce sont pas moins de 34.000 foyers qui sont coupés de courant dans les cinq départements normands. Cela représente plus d'un tiers des foyers coupés dans le Grand-Ouest ( soit 90.000 au total ) suite à ce coup de vent qui a provoqué des rafales à plus de 140 km/h et jusqu'à 163 km/h relevé à Carteret dans la Manche . Un record absolu.

ⓘ Publicité

À lire aussi Le passage de la tempête Gérard sur la Manche en images

L'Orne et la Manche principalement touchés

Ce sont l'Orne et la Manche qui sont les départements les plus touchés, avec environ 11.000 clients coupés dans chacun de ces deux départements. Dans le Calvados on compte 6.000 foyers coupés. 6.000 aussi dans les deux départements de l'Eure et de la Seine-Maritime.

Retour à la normale inconnu

Joint par France Bleu Normandie, Sébastien Courtin, directeur territorial d'Enedis, ne peut pas encore donner une idée d'une retour à la normale : "A ce stade, c'est trop tôt pour le dire. La priorité va au diagnostic et à la réparation. On fait au plus vite pour les clients concernés."

Et de préciser : "Des hélicoptères et des drones vont survoler les lignes pur avoir une vision précise de la situation."

Les agents Enedis doivent parfois parcourir toutes les lignes en voitures, parfois à pied dans les secteurs les plus accidentés.

D'autre part, des équipes d'Enedis du Nord Pas-de-Calais et de Picardie sont attendues en renfort en Normandie.