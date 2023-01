Tempête Gérard : de nombreux TER supprimés et 40 communes privées de courant en Sarthe

Le vent a soufflé fort en Sarthe lors de la nuit du dimanche 15 au lundi 16 janvier 2023. Des rafales à 110 km/h ont été enregistrées lors du passage de la tempête Gérard qui a provoqué quelques dégâts sur le réseau électrique. Entre 2h du matin et 9h, une dizaine d'incidents ont été recensés par Enedis. Il s'agit essentiellement de poteaux électriques tombés ou de lignes coupées suite à la chute de branches d'arbres.

Enedis ne souhaite pas communiquer le nombre de foyers privés de courant dans le département. En revanche, le gestionnaire du réseau indique qu'une quarantaine de communes est impactée. Les plus touchées sont Yvré-le-Pôlin, Sougé-le-Ganelon, Saint-Mars-la-Brière, Le Lude ou encore Saint-Cosme-en-Vairais. Enedis ne prévoit pas de rétablissement du courant avant le milieu ou fin d'après-midi. Si vous repérez un poteau couché ou une ligne arrachée, il faut le signaler au 09 72 67 50 72 (numéro Enedis pour la Sarthe).

Le trafic des TER très perturbé

La tempête Gérard a entrainé aussi des difficultés sur le réseau SNCF. Ce matin, il n'y avait pas eu de TER entre Le Mans et Tours et Le Mans et Caen. Sur cet axe, seuls les trains pour Alençon circulaient avec beaucoup de retard. La circulation des TER reprend progressivement à la mi-journée en gare du Mans.