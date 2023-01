Tempête Gérard : des rafales à plus de 120 km/h en Loire-Atlantique et en Vendée

Le réveil est difficile, ce lundi matin, pour bon nombre d'habitants de Loire-Atlantique et de Vendée. La responsable, c'est la tempête Gérard, qui a soufflé très fort sur nos départements dans la nuit. Météo France avait placé les deux départements en vigilance orange pour des vents violents . Les rafales les plus fortes ont dépassé les 120 km/h en Vendée et même les 130 en Loire-Atlantique.

Plus de 130 km/h à la pointe de Chémoulin

C'est à la pointe de Chémoulin, à Saint-Nazaire, que la rafale la plus forte a été enregistrée à 3h ce lundi matin : 137 km/h ! Dans la soirée, la préfecture de Loire-Atlantique avait annoncé des restrictions de circulation sur les pont de Cheviré à Nantes (et même sa fermeture totale entre 4 et 6 heures du matin) et de Saint-Nazaire (fermeture de minuit jusqu'à 7h ce lundi matin). Le vent a soufflé jusqu'à 93 km/h en milieu de nuit à Nantes.

Jusqu'à 126 km/h à l'île d'Yeu

Le vent a aussi soufflé très fort en Vendée. Jusqu'à 126 km/h sur l'île d'Yeu, 116 à Noirmoutier et 91 km/h à La Roche-sur-Yon. Dans le département, la nuit a aussi été marquée par des orages violents avec beaucoup de pluie et des coupures de courant ont été signalées à plusieurs endroits du département.

À 5 heures du matin, les pompiers de Vendée recensaient une quarantaine d'intervention, essentiellement pour des arbres tombés sur les chaussées.