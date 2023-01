Tempête Gérard : des vents à plus de 160 km/h, 23 départements en vigilance orange

Ce lundi, 23 départements du quart nord-ouest sont placés en vigilance orange par Météo France , pour des risques de vents violents. La dépression nommée Gérard, qui est passée par la Bretagne et la Normandie cette nuit, se déplace maintenant vers l'Est et les Hauts-de-France.

Les 23 départements en vigilance orange vent sont : la Vendée, la Loire-Atlantique, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, la Sarthe, la Manche, l'Orne, le Calvados, l'Eure-et-Loir, l'Eure, la Seine-Maritime. À ces départements, déjà placés en vigilance orange pour vent dimanche soir , s'ajoutent les départements du Loiret, de toute l'Ile-de-France (sauf le Val-d'Oise) de l'Yonne, de l'Aube et de la Marne. La vigilance orange vent est levée pour le Finistère, le Morbihan, l'Indre-et-Loire, l'Indre, le Loir-et-Cher, le Maine-et-Loire et le Cher.

Jusqu'à 158 km/h relevés en Bretagne

Cette nuit, Météo France a relevé jusqu'à 158 km/h à la pointe du Raz, 148 km/h à Groix, 135 km/h à Ouessant et des rafales de 80 à 100 km/h à l'intérieur des terres. Les pompiers du Finistère sont intervenus près de 60 fois pour des arbres tombés sur la route, des fils électriques arrachés et quelques inondations de cave, comme le signale France Bleu Breizh Izel .

Jusqu'à 163 km/h dans le Cotentin, des rafales puissantes dans les terres

Comme annoncé, le vent a soufflé fort sur les côtes de la Manche cette nuit. Des rafales à 163 km/h ont été enregistrées à Barneville-Carteret, 141 km/h à Cherbourg, 136 km/h à Granville, 122 km/h à la Hague. Des coupures de coupures sont signalées dans le département.

Le vent a également soufflé très fort en Vendée. Jusqu'à 126 km/h sur l'île d'Yeu, 116 km/h à Noirmoutier et 91 km/h à La Roche-sur-Yon. La nuit a aussi été marquée par de violents orages avec beaucoup de pluie. Des coupures de courant ont été signalées à plusieurs endroits. La dépression Gérard est également passée par Saint-Nazaire , avec 135 km/h relevés. Des rafales de 100 à 130 km/h ont été enregistrées sur le proche domaine côtier de la Charente-Maritime, 112 km/h à La Rochelle. La circulation sur le pont d'Oléron est limitée à 50 km/h depuis minuit, et interdite aux piétons, aux deux-roues, et aux véhicules avec remorques.

Dans les terres, des rafales de vent ont été relevées à 100km/h du côté de Niort, et plus de 90 km/h à Poitiers . Au sommet de la Tour Eiffel, le vent a soufflé jusqu'à 120 km/h cette nuit.

Des trains supprimés en Normandie

Par mesure de sécurité face à ces vents violents, la SNCF a décidé d'interrompre la circulation des trains sur les axes Cherbourg-Caen-Evreux, Le Havre-Rouen, Caen-Rouen, Caen-Le Mans, Caen-Rennes, Granville-Dreux, Fecamp-Le Havre-Rolleville. C'est donc une bonne partie du trafic, notamment la desserte de Cherbourg à Paris via Caen, qui sera impactée ce lundi matin.

Selon Météo France, la tempête doit perdre en intensité en début d'après-midi.