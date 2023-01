Tempête Gérard : coupures d'électricité, circulation, SNCF... les conséquences dans l'Orne et le Calvados

75.000 foyers n'ont plus de courant ce lundi matin dans le Grand-Ouest . Il s'agit d'une première estimation communiquée par ENEDIS. Il y a des conséquences à signaler sur les routes et même les autoroutes : des branches signalées sur l'A84, par exemple dans le secteur de Noyers-Bocage. Autre exemple signalé à la sortie de Vire, direction Caen, du côté de Grainville-sur-Odon, et dans le secteur de Grainville Langannerie.

Dans l'Orne, la route Tinchebray-Flers réserve aussi ce genre de surprise. Au delà des-arbres, des câbles électriques haute-tension n'ont pas résisté aux rafales. ENEDIS nous indique qu'il y a des coupures d'électricité ce lundi matin dans la région. Mais n'est pas encore en mesure de donner un chiffrage précis.

163 km/h de vent à Carteret

En Normandie, c'est encore une fois dans la Manche que la rafale la plus forte a été enregistrée : 163 km/h de vent à Carteret, rafale enregistrée un peu avant 7h30. 141 km/h ont été signalés à Cherbourg.

La SCNF envisage un retour à la normale espéré en fin de matinée

Pour la SNCF, la trafic a été suspendu sur de nombreuses lignes ce lundi matin. Des trains de reconnaissance vont être lancés à Granville, Cherbourg, et bientôt sur le Havre, des trains de reconnaissance qui roulent à 70 km.h, pour évaluer les dégâts et décider de l'éventuelle reprise du trafic.

Joint par France Bleu Normandie à 9h, Philippe Lefèvre, directeur de production à la SNCF Normandie, envisage "un retour à la normale en fin de matinée en Basse-Normandie et en tout début d'après-midi sur la Haute-Normandie".