Tempête Gérard : 1000 foyers privés d'électricité en Dordogne

On est loin des rafales à plus de 160km/h relevées dans le Finistère. Météo France annonçait 85km/h "seulement" pour la Dordogne cette nuit. C'est suffisant pour faire tomber des fils électriques.

ⓘ Publicité

Selon le gestionnaire du réseau, Enedis, un millier de foyers étaient privés d'électricité ce lundi matin. Mais l'épisode venteux n'était pas terminé. Enedis, qui assure que les agents sont mobilisées sur le terrain pour rétablir au plus vite l'électricité.

Sur la route, on appelle à la prudence. Selon les gendarmes, un arbre était tombé ce matin entre Vergt et Breuilh. Des auditeurs ont signalé aussi des chutes d'arbres entre Saint-Barthélémy-de-Bellegarde et Montpon-Ménestérol ou entre Beaussac et Mareuil.

La vigilance jaune aux vents violents doit se terminer en fin de matinée. Celle aux orages est prévue jusqu'à 9h.