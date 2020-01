En direct - la tempête Gloria fait ses premiers dégâts dans les Pyrénées-Orientales

Perpignan, France

Les Pyrénées-Orientales affrontent un épisode méditerranéen de grande ampleur qui va se prolonger jusqu'à jeudi. Les précipitations débutées ce lundi vont s'intensifier dans les prochaines heures : il tombera à certains endroits 300 millimètres d'eau en 72 heures, soit l'équivalent de quatre mois de pluie. Côté neige, les hauteurs pourraient atteindre 1,5 mètres d'ici jeudi. L'événement est qualifié d'exceptionnel par sa durée et par la période de l'année auquel il intervient : habituellement, ce type de précipitations intervient à l'automne. Il faut remonter à janvier 1982 pour trouver un phénomène similaire.

A 6h30 ce mardi matin, il est déjà tombé 145 millimètres de pluie au Cap Béar, sur la commune de Port-Vendres. Selon Météo France, "les cumuls depuis lundi soir atteignent déjà 40 à 110 mm sur les plaines entre Perpignan et Cerbère. On a relevé 68 mm à Argelès et 113 mm à Cerbère". La neige tombe en abondance dès 200 mètres d'altitude. On relève 10 centimètres de neige collante dans le secteur de Prades, et une vingtaine de centimètres au col du Perthus.

Situation ce mardi matin à 8h30

La circulation SNCF est interrompue entre Perpignan et Narbonne, et entre Perpignan et Cerbère

est interrompue entre Perpignan et Narbonne, et entre Perpignan et Cerbère Autoroute : L’autoroute A9 est fermée au niveau du Perthus, suite aux chutes de neige. Les échangeurs 41, 42 et 43 sont fermés et le déneigement est en cours. L’autoroute espagnole AP7 est fermée de Figuères à la frontière. La D900 est également fermée entre le France et l’Espagne.

: L’autoroute A9 est fermée au niveau du Perthus, suite aux chutes de neige. Les échangeurs 41, 42 et 43 sont fermés et le déneigement est en cours. L’autoroute espagnole AP7 est fermée de Figuères à la frontière. La D900 est également fermée entre le France et l’Espagne. Routes : Suite à un éboulement important, la D914 est fermée entre Banyuls-sur-Mer et Cerbère. Tous les passages-à-gué du département sont fermés.

Suite à un éboulement important, la D914 est fermée entre Banyuls-sur-Mer et Cerbère. Tous les passages-à-gué du département sont fermés. Le transport scolaire et les bus voyageurs sont suspendus en Vallespir, en Conflent, Capcir et Cerdagne, aujourd’hui et demain

et les bus voyageurs sont suspendus en Vallespir, en Conflent, Capcir et Cerdagne, aujourd’hui et demain Electricité : plus de 1200 clients sont privés d’électricité suite aux chutes de neige, principalement en Vallespir, en Conflent et dans les Aspres. (109 à Feuilla, 113 à Casteil, 125 à Vernet-les-Bains, 117 à Lamanère, 84 à Serralongue, 34 à Coustouges, 227 à Oms, 143 à Maureillas, 67 à Calmeilles, 142 à Céret, 29 à Caixas, 46 à l'Albère)

Les secours en alerte

Selon la Préfecture, 390 sapeurs pompiers sont engagés ce mardi dont 35 militaires de la sécurité civile et 100 venus en renfort d’autres département. 40 gendarmes sont sur le terrain et 140 sont en pré-alerte ainsi que la brigade nautique de Saint- Cyprien et le peloton de gendarmerie de haute montagne.

Les communes du littoral catalan ont déclenché leur plan de sauvegarde communal. Depuis lundi matin, les personnels s'activent pour alerter la population et installer des protections sur le front de mer contre le risque de submersion.

Un phénomène de longue durée

Contrairement à d'autres épisodes méditerranéens qui se sont abattus sur la région ces derniers mois, les pluies ne devraient pas présenter un caractère orageux ni une intensité exceptionnelle. "C'est plutôt sur la durée qu'il faut appréhender ce phénomène", prévient Alix Roumagnac, de la société Predict, spécialisée dans les risques d'inondations. "Il va y avoir plusieurs salves, des accalmies, des reprises. Ce type de phénomène est très difficile à modéliser. Pour l'heure, il n'y a pas lieu de faire de catastrophisme. Nous avons le temps de voir venir les événements. Et donc les consignes et les recommandations pourront être données de façon progressive". A priori, jeudi devrait être la journée la plus à risque.

Simultanément, le littoral catalan va essuyer ce mardi un fort coup de mer avec des vagues de sept mètres et un vent marin soufflant en rafales à plus de 100 km/h. Cette tempête baptisée Gloria va provoquer un risque de submersion sur le littoral et gêner l’écoulement des rivières, renforçant le risque d’inondation. En prévision de ce coup de mer, les communes du littoral catalan sont à pied d'oeuvre depuis 24 heures pour installer des protections et alerter la population. En montagne, les chutes de neige s’annoncent historiques d’ici jeudi, avec plus d'1m50 attendus sur le Canigou, le Capcir et le Haut-Conflent. Les stations du Cambre d'Aze et de Porte-Puymorens ont décidé de rester fermées ce mardi.