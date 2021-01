Tempête Hortense : alerte aux vents violents sur le Gard et la Lozère

La tempête Hortense est de passage au-dessus du Gard et de la Lozère. Les deux départements sont placés en vigilance jaune pour vents violents par Météo France. On attend des rafales jusqu'à 180 km/h sur l'ouest de la Lozère et jusqu'à 120 km/h sur les Cévennes gardoises. À partir de 14h en Lozère, de la neige est également attendue. On attend des cumuls jusqu'à 20 cm sur l'Aubrac.