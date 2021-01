Fort coup de vent en Bretagne : ce qui nous attend

Le premier gros coup de vent de l'année en Bretagne est attendu ce jeudi 21 janvier. Il va frapper le littoral atlantique et en particulier le golfe du Morbihan. Des rafales jusqu'à 130 km/h sont attendues.

Pluie et vent vont toucher la Bretagne ce jeudi 21 janvier.

Un gros coup de vent va frapper la région ce jeudi 21 janvier. Après une matinée faite d'éclaircies, le ciel va progressivement se couvrir pour laisser place à de fortes pluies à la mi-journée sur le Morbihan et le Finistère. Ces précipitations devraient ensuite concerner l'ensemble de la Bretagne au cours de l'après-midi.

Seul le Finistère sera épargné par les rafales

Elles vont parfois donner entre 15 et 30 mm de pluie en l'espace de six heures, précisent les prévisionnistes de Météo Bretagne. Ces fortes pluies vont s'accompagner des premières grosses rafales. Sur la côte morbihannaise, le vent devrait atteindre des pics à 130 km/h. Les rafales seront de l'ordre de 80 à 110 km/h dans les terres. Le Finistère devrait être plus épargné que le reste de la région. Le vent devrait perdre en intensité dès la fin d'après-midi.

Aucune alerte orange n'a été émise par Météo France pour les départements bretons. ll est cependant recommandé de rester vigilant lors de vos déplacements.