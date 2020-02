Tempête Jorge : plus de 2000 foyers privés d'électricité en Franche-Comté

Plusieurs milliers de foyers franc-comtois ne sont plus alimenté en électricité et font les frais de la tempête Jorge. On compte 1478 foyers sans courant en Haute-Saône, 653 dans le Jura et 387 dans le Doubs selon Enedis, en fin d'après-midi.

La tempête Jorge qui touche actuellement le nord-est de la France a fait des dégâts en Franche-Comté : plus de 2000 foyers ne sont alimentés en électricité selon Enedis. Et c'est la Haute-Saône qui est le département le plus touché avec 1478 foyers privés de courant, notamment dans les communes de Fretigney-et-Veloreille, Bucey-lès-Gy ou encore Fresne-Saint-Mamès. Le Doubs et le Jura sont un peu moins touchés avec respectivement 387 et 653 foyers sans électricité en fin d'après-midi, même si des communes comme Lemuy, Gatey ou Etalans sont en partie dans le noir, précise Enedis.

La tempête Jorge qui traverse le nord-est, est particulièrement puissante en Haute-Saône qui a été placée en vigilance orange aux vents violents par Meteo France. Une tempête qui touche également dans le Jura, bien qu'en vigilance jaune, où le vent a soufflé jusqu'à 104 km/h à Lons-le-Saunier.