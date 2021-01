Tempête Justine : les dégâts dans les Landes

Plus d'une trentaine d'interventions pour les pompiers des Landes ce dimanche matin. La tempête Justine qui balaie le département fait des dégâts, notamment à Capbreton où une grue est tombée partiellement sur une maison, sans faire de blessé.

Suite à la forte montée des eaux liée à la tempête Justine dans le secteur de Rion-des-Landes, plus aucun train entre Dax et Morcenx-la-Nouvelle

Le passage de la tempête Justine laisse des traces dans les Landes. Les pompiers recensent, ce dimanche matin, plus d'une trentaine d'interventions sur 25 communes. Des interventions essentiellement pour dégager les routes et des assèchements. Et puis, il y a cette grue tombée dans la nuit partiellement sur une maison à Capbreton, heureusement sans faire de blessés, mais provoquant une coupure d'électricité.

A Capbreton également, l'Estacade, emblème de la commune de la côte sud des Landes, a également souffert puisqu'une partie de la construction napoléonienne en bois a été emportée.

Il y a eu jusqu'à 2.000 foyers privés de courant ce dimanche matin entre 7h et 7h30 sur tout le département. Ils étaient encore 650 à 10h. Environ 80 personnes, des agents Enédis et des prestataires, travaillent au rétablissement du courant, prévu dans l'après-midi ou le début de soirée. La crainte vient du vent qui va à nouveau se renforcer ce dimanche soir.

Plus aucun train ne circule entre Dax et Morcenx-la-Nouvelle jusqu'à nouvel ordre. Les voies sont inondées au niveau de Rion-des-Landes. La SNCF conseille à ses clients de différer leur voyage, des bus de substitution sont mis en place pour les voyageurs déjà partis.

La liste des routes inondées s'allonge, elles sont désormais 24 à être coupées, selon le Conseil Départemental des Landes.