Tempête Larisa : ça souffle très fort en Loire-Atlantique et Vendée

Ça a soufflé très fort dans la nuit sur nos deux départements et ce coup de vent doit se poursuivre encore ce vendredi matin au réveil avant de s'atténuer progressivement en fin de matinée selon les prévisions de Météo France.

Des rafales jusqu'à 135 km/h

À 3 heures du matin, le site Météociel qui recense les rafales en temps réel, relevait des pointes à 96 km/h à Nantes, 87 à La Roche-sur-Yon à l'intérieur des terres. Mais c'est bien en bord de mer et sur les îles que ça a soufflé le plus fort. Le "record" étant, (comme souvent) pour la Pointe de Chemoulin (Loire-Atlantique) avec 135 km/h relevé à 3 heures du matin, 99 km/h à la même heure sur l'île d'Yeu (Vendée).

De leurs côtés, les passionnés de l'association Climat Vendée ont relevé cette nuit des pointes à 102 km/h à Noirmoutier, 101 km/h au Perrier, et des rafales à plus de 80 km/h dans les terres de Fontenay-le-Comte à Pouzauges en passant par Grue.

53 interventions en Loire-Atlantique

Les équipes du PC Routes du département de Loire-Atlantique sont intervenues à 53 reprises entre jeudi 19h et vendredi matin 8h, notamment pour huit accidents, 45 obstacles sur la chaussée et plusieurs inondations.

Des mesures de précaution ont été prises en mer concernant les traversées entre l'île d'Yeu et le continent et sur terre pour franchir le pont de Saint-Nazaire par exemple, où des rafales à 104 km/h ont été enregistrées vers 4h du matin. Les parcs et jardins de Nantes sont fermés. Le détail est à retrouver en cliquant ici.

Le journaliste et photographe indépendant, spécialiste de la mer, Maxime Huguet pointe des risques de submersion sur le littoral et à Noirmoutier ce vendredi matin, en raison de la marée montante, alors qu'on relevait dans la nuit de jeudi à vendredi une surcote importante (un niveau de la mer surélevé) au moment de la marée basse.

Selon Météo France, la tempête doit ensuite se déplacer vers l'Est et le sud du pays. Cinq départements du bassin méditerranéen ainsi que la Corse sont en alerte orange pour fort vent. L'alerte court jusqu'à ce vendredi soir au moins.