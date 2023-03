Tempête Larisa : des rafales jusqu'à 134 km/h en Alsace

L'Alsace était placée en vigilance jaune aux vents ce vendredi à cause de la tempête Larisa et en effet de fortes rafales ont été enregistrées dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. 107 km/h mesurés à Entzheim par Atmo-Risk, 134 km/h au Markstein. Un arbre est d'ailleurs tombé sur les voies entre Vendenheim et Brumath ce vendredi soir, perturbant la circulation des trains.

Le courant rétabli presque partout

Au plus fort de la tempête, ce vendredi soir, plus de 2.100 foyers ont été privés de courant en Alsace. Selon Enedis, des réparations ont eu lieu jusqu'à minuit. Ce samedi matin, il ne reste plus que 160 foyers, les plus isolés ou sur les lignes les plus exposées aux intempéries, qui restent privés de courant. L'électricité devrait revenir dans la matinée.

Près de 3 000 clients ont par ailleurs été privés d'électricité pendant quelques heures dans l'après-midi ce vendredi à cause d'un arbre tombé sur une ligne à haute tension dans le secteur de Bréchaumont dans le Sundgau.

Des routes coupées et des coupures d'électricité

De nombreuses routes ont du être coupées momentanément à la circulation à cause de branches d'arbres tombées sur les voies selon les gendarmes. C'est le cas sur la départementale 11 entre les communes de Labaroche et Orbey à cause d'un pylône électrique qui menaçait de s'effondrer.

Les villes de Mulhouse et de Strasbourg ont fermé leurs parcs et leurs cimetières. Leur réouverture dépendra de l'évolution des conditions météo annonce la mairie de Strasbourg.