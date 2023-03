Tempête Larisa à Saint-Malo : un vent violent, de grosses vagues et de belles images

La Bretagne avait été placée en vigilance orange vagues-submersion par Météo France à partir de 4 heures du matin vendredi 10 mars. Les vents ont soufflé fortement toute la nuit et en matinée. À Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ils ont atteint les 125 km/h au pied des remparts avec une mer très formée. Au moment de la pleine mer, à 9h, avec un coefficient de 90, de nombreuses personnes sont venues apprécier le spectacle, notamment sur le Sillon. L'occasion de prendre des photos, de faire des vidéos et de les poster sur les réseaux sociaux. On vous en propose quelques-unes.

