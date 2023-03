Tempête Mathis : 700 foyers privés d'électricité en Dordogne à cause des fortes rafales de vent

Le courant est coupé chez 700 habitants de Champniers-et- Reilhac, Piegut-Pluviers et Saint-Barthélémy-de-Bussière. Enedis a été prévenu peu avant 14 heures de dégâts sur les lignes électriques dans le nord du département de la Dordogne à cause des rafales de vent et des orages.

Enedis envoie des équipes sur place pour rétablir le courant dans ces trois communes du Périgord Vert.

Une alerte météo jusqu'à la fin de journée

Météo France a placé la Dordogne ce vendredi midi en vigilance jaune orages et vent à cause du passage de la tempête Mathis sur une large partie nord de la France.