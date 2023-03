Tempête Mathis : restriction de circulation sur le Pont de Brotonne, Rouen ferme ses parcs et jardins

Des rafales jusqu'à 110km/h sur le bord de mer, 90km/h dans les terres : le temps est très agité ce vendredi à cause de la tempête Mathis qui déferle sur l'Eure et la Seine-Maritime. Les deux départements sont placés en vigilance jaune par Météo France pour vent violent. Pour éviter tout accident, la DIRNO (Direction Interrégionale des Routes du Nord-Ouest) met en place des restrictions de circulation sur le Pont de Brotonne jusqu’en début de soirée. Ces restrictions s’appliquent aux piétons, deux-roues motorisés ou non, véhicules attelés de remorques ou caravanes, camping-cars, autocars et poids-lourds.

De son côté, la ville de Rouen ferme ses parcs et jardins toute la journée, suite notamment à la chute d'un arbre sur un banc.