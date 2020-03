Tempête Myriam : 12.000 foyers sans électricité dans les Landes

Météo France avait prévenu avec une vigilance orange sur six départements du sud-ouest enclenchée ce mardi à midi. Le passage de la tempête Myriam, une nouvelle tempête hivernale, n'a semble t-il pas fait de gros dégâts, mais elle laisse derrière elle 12.000 foyers landais privés de courant.

Le vent a soufflé fort ce mardi après-midi sur les Landes. Aucun record n'a été battu, mais Météo France a enregistré des rafales à 143 km/h à Messanges, 114 km/h à Capbreton, 107 km/h à Biscarrosse ou encore 91 km/h à Mont-de-Marsan.

À priori les dégâts sont limités. Les pompiers ont réalisé 80 interventions, notamment pour des chutes d'arbres et des lignes électriques à terre. Des interventions essentiellement au sud de l'Adour et sur le littoral. Au plus fort de l'événement, 66 sapeurs-pompiers ont été engagés.

Plus de courant dans le bourg de Téthieu

Il n'en reste pas moins, que 12.000 foyers sont privés d'électricité en cet fin d'après-midi. Enedis, le gestionnaire du réseau d'électricité, précise que 50 agents sont actuellement mobilisés pour rétablir le courant. Le secteur concerné s'établit le long d'un couloir, entre Messanges et Saint-Sever. Le bourg de Thétieu est pour l’instant sans électricité. Enedis travaille au rétablissement du courant mais ne donne aucune indication sur un retour à la normale.

La vigilance orange a été levée un peu avant 19 heures.

La circulation des trains sur la ligne Bordeaux-Dax-Hendaye est aussi perturbée de nombreux arbres sur les voies des trains sont supprimés... d'autres auront beaucoup de retard

Des routes coupées et vigilance jaune sur la Midouze

Il pleut également beaucoup sur les Landes. Deux routes sont fermées à la circulation :

RD 340 commune de Lit-et-Mixe

RD 10E Entre Cap-de-Pin et Labouheyre

Les landes sont également en vigilance jaune inondations sur les tronçons Midouze et Adour moyen. Selon site Vigicrues, ces crues restent modérées. A Villeneuve-de-Marsan, le Midou atteignait 4.37 mètres à 17h25 soit plus que la crue de 2006.