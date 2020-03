Tempête Myriam : des rafales à 127 km/h mesurées à Pau, 24 000 foyers sans électricité en Béarn et Bigorre

Le vent souffle fort ce mardi après-midi en Béarn et Bigorre. Des rafales à 127 km/h ont été mesurées à Pau et de nombreuses perturbations sur les routes et les rails. Le département des Pyrénées-Atlantiques est placé en vigilance orange.

La tempête Myriam balaie le Béarn et la Bigorre et des rafales à 127 km/h ont été mesurées à Pau par Météo France, qui place le département en vigilance orange.

Ce mardi à 17h30 14 000 foyers étaient privés d'électricité en Béarn et 10 000 en Bigorre.

Circulation perturbée sur les routes

Dans les Hautes-Pyrénées à 17 heures sept routes départementales étaient coupées. Les pompiers ont réalisé une dizaine d'interventions sur l'agglomération de Tarbes pour des chutes d'arbres.

Il a fallu dégager les troncs d'arbres des routes pour pouvoir circuler ce mardi après-midi. © Radio France - Nicolas Joly

Sur l'A64 entre Bayonne et Toulouse on circule sur la voie de droite uniquement dans le sens Toulouse-Bayonne à hauteur de Capvern (Hautes-Pyrénées) car une ligne haute tension est tombée sur la chaussée. En sens inverse, entre Orthez et Artix, on circule sur la voie de gauche uniquement à cause d'une chute d'arbre.

Trains supprimés

En gare de Pau, les TER de 16h35 pour Bedous, 17h10 pour Bordeaux et 18h29 pour Bayonne sont supprimés. L'Intercités de 15h56 pour Toulouse circule actuellement avec 2h30 de retard. En gare de Tarbes pas de trains supprimés mais des itinéraires modifiés, notamment en direction de Toulouse et Pau.