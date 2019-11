Un coup de vent et une tempête devraient toucher le pays entre samedi et dimanche, le tout sous un ciel de Toussaint bien gris avec d'importants cumuls de pluie.

Des vents forts et un risque de tempête attendus pour le week-end de la Toussaint

Dès samedi un coup de vent est prévu sur les côtes de la Manche et en Bretagne avec des pointes à 100 km/heure le long du littoral et 60 à 70 km/h dans l'intérieur des terres. Des orages frapperont également la mer Méditerranée.

Tempête probable dimanche

C'est surtout dimanche que Météo-France annonce une "tempête probable sur le Sud-Ouest". Dans la nuit de samedi à dimanche, une dépression devrait se creuser au large des côtes atlantiques. La région Nouvelle-Aquitaine pourrait être touchée le matin avec des rafales allant de 120 à 140 km/h sur les côtes et 100 à 110 km/h à l'intérieur des terres de la Vendée au Pays Basque.

Mais "des incertitudes demeurent sur le creusement et le positionnement exact de la dépression" souligne Météo France.

L'éventualité d'une tempête n'est pas exclue confirme la Chaîne Météo qui privilégie plutôt plusieurs séquences très ventées sur des zones habituelles en particulier le long des côtes de la Manche.

Ce vent fort devrait se décaler dans la journée de dimanche pour atteindre la Cote d'Azur.

D'importants cumuls de pluie

Toutes les régions seront arrosées par la pluie en ce week-end de Toussaint.

Les cumuls s'annoncent "importants du centre-ouest aux côtes de la Manche avec l'équivalent de 10 à 15 jours de pluie en 3 jours" et "les précipitations seront copieuses aussi sur les reliefs de l'est des Vosges au Jura et jusqu'aux Alpes" selon la Chaîne Météo.

Ces cumuls s'ajouteront à ceux déjà importants en ce mois d'octobre au nord-ouest de la France, en Limousin et en Bourgogne-Franche-Comté notamment. La moyenne mensuelle des cumuls pluviométriques est ainsi déjà dépassée à Brest avec 177 mm pour une moyenne de 129 mm en octobre.