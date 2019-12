Tempêtes 1999 : il y a vingt ans, Lothar prenait son souffle en Normandie

Il y a vingt ans, la tempête Lothar s'abattait sur une large partie de la France, en commençant par la Normandie. Ce jeudi 26 décembre 2019, France Bleu revient en images sur ces dramatiques intempéries.

Normandie, France

Il y a vingt ans, ce 26 décembre 1999, on a relevé des rafales de vent à 216km/h sur le pont de Normandie. Partout en Normandie, Météo France a recensé des valeurs impressionnantes : 180 km/h à Saint-Sylvain (près de Caen), 155 km/h à Gouville-sur-Mer, 166km/h à Alençon, 140 km/h au Havre, à Evreux ou encore à Rouen.

Les conséquences de la tempête furent dramatiques dans la région : huit personnes tuées, des dizaines de milliers de foyers privés d'électricité, une ferme sur deux sinistrée, 10% de la forêt rayée de la carte dans l'ex-Basse Normandie, plus de 300 millions d'euros de dégâts matériels. Et un traumatisme psychologique long à soigner pour de nombreux habitants de la région. France Bleu organisait une soirée de mémoire mi-décembre à Domfront dans l'Orne et les témoignages ont montré combien le souvenir de Lothar est encore vif.