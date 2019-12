Tempêtes à répétition en Corse : l’enfouissement des lignes électriques comme solution ?

Sur les 11 000 kilomètres de réseaux électriques domestiques que compte la Corse, 5 000 environ sont sous-terre, selon les chiffres d’EDF. S’il y a 10 ans le nombre de foyers coupés lors d'une tempête était plus important, dit-on du côté des syndicats d’électrification, les incidents sont encore nombreux.

Exemple à Alata : 3 500 habitants, 450 clients coupés durant la tempête. Parmi ceux qui se sont retrouvés sans courant, Josée Mezzacqui, et son bar au col du Prunu.

« On n’a pas eu de courant durant trois jours de suite. Plus de lumière, plus de téléphone, plus de boissons fraîches…Et dès qu’il y a un petit orage, il n’y a plus de courant ! », s’étonne la gérante.