Tempêtes : La Rochelle teste lundi et mardi son dispositif anti-submersion

C'est un rituel à La Rochelle (Charente-Maritime) depuis la tempête Xynthia , qui avait frappé nos côtes en 2010. Chaque année, les agents municipaux mènent un exercice anti-submersion . Ces 10 et 11 octobre, ils vont installer des batardeaux, des protections amovibles qui protègent de la montée des eaux. Plusieurs quartiers sont concernés. Ce lundi 10 octobre, Port-Neuf (de 8h à midi) et de la ville en bois (allée Paul Virilio) à la tour St-Nicolas (de 8h à 15h). Ce mardi 11 octobre (entre 9h30 et 16h), ce sera au tour des quais Duperré, Valin et du quai du Gabut (uniquement le matin).

Il s'agit de rôder les équipes techniques, de répéter les bons gestes, pour être le plus rapide possible le jour où. Pour les batardeaux, des encoches sont prévues à cet effet sur tout le littoral, on ne les remarque pas forcément quand on se balade.

Des conséquences sur la circulation

La mairie informe qu'il y aura quelques restrictions de circulation. Pour les voitures, certaines routes seront fermées, une signalétique spécifique sera installée pour vous rediriger vers les rues adjacentes. Pour les bus, certaines lignes exceptionnellement déviées. Pour les piétons et vélos aussi, des aménagements sont à prévoir. Le pont du Gabut sera fermé.

Nouveauté cette année, cet exercice s'intègre à la "journée nationale de Résilience" , initiée par le gouvernement, pour faire connaître les bons réflexes face aux risques naturels et technologiques. Des ateliers dans les écoles, exposition, spectacle, plusieurs animations sont prévues jusqu'au jeudi 13 octobre.