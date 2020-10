Tempête Alex : aucun train ne circulera entre Rennes et Quimper vendredi matin

La tempête Alex va frapper la Bretagne dès cette nuit de jeudi à vendredi. Les vents violents, qui pourraient souffler jusqu'à 160 kilomètres/heure le long des côtes, vont persister toute la journée.

Par mesure de précaution, la SNCF décide d'interrompre le trafic des TGV et TER entre Rennes et Quimper et Quimper et Landerneau entre 7h et 12h. Aucun train ne circulera sur deux axes. Aucun train non plus entre Rennes et Nantes. La SNCF conseille aux voyageurs de se renseigner avant de prendre son train vendredi.

En fonction de la situation d'autres lignes bretonnes pourraient être perturbées ce vendredi.