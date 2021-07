Territoire de Belfort : va-t-on avoir enfin un vrai été ?

Depuis le début de l'été, nos journées se ressemblent dans le Territoire de Belfort. Si l'on résume, le temps est tout simplement bien pourri entre de rares éclaircies et des averses en continue. Mais restons optimistes puisque l'été devrait bientôt pointer le bout de son nez, selon les prévisions du site Météo Franc-comtoise.

En cette période estivale, les tee-shirts et petites robes devraient être de sortie dans les rues de Belfort. Or, on y trouve plutôt un ballet de parapluies et d'anoraks. "Je porte mon ciré jaune breton et des manches longues. Je n'ai pas le choix, il ne fait pas chaud du tout !", reconnaît Katarina, une passante. Avec ce temps, la jeune femme n'a pas le cœur à faire les boutiques. "Je vois bien les jolies robes dans les vitrines. Mais, je n'en achète pas. Cela ne vaut pas la peine."

Mais l'espoir reste présent. Vous êtes d'ailleurs nombreux à rafraîchir vos données météorologiques sur vos téléphones ou vous précipiter sur les bulletins météo de vos journaux. "Le mois de juin a été exceptionnel en terme d'orages. Sur ce mois, on a enregistré 12 000 abonnés en plus sur la page Facebook de Météo Franc-comtoise, assure Ilyes Ghouil, son créateur. Depuis Noel, les intempéries se sont enchaînées. Il a ainsi gagné sur les sept derniers mois, 30 000 fidèles. Il compte désormais 97 000 abonnés.

Un retour du beau temps en juillet ?

Ce jeune autodidacte de 18 ans est passionné depuis sept ans par le temps. Ainsi, il a ouvert, il y a cinq ans qu'il a ouvert sa page Facebook. Depuis deux jours, il a lancé son site internet avec des prévisions sur au moins trois jours, aux graphismes plus léchés"Je travaille comme un météorologue. Chaque soir à 18 heures, je consulte des simulations radars. On appelle cela des modèles météos. Cela est issu de super calculateurs de plusieurs pays, dont on peut retrouver les données sur des sites précis. Ces machines récupèrent le temps en direct. A partir de cela, j'analyses ces données et j'en ressors un bulletin", précise Ilyes Ghouil.

Un travail qui l'occupe pendant plus d'une heure et demi chaque jour, mais qui fait la qualité de ses prévisions. Le jeune homme entend d'ailleurs élargir son savoir-faire. Il va lancer dès cet été sa micro-entreprise spécialisée dans les prévisions. Il espère ainsi fournir des bulletins précis, notamment aux radios locales !

Et justement, en parlant de prévisions... Et bien, il va y avoir un peu de mieux ce week-end ! "Le week-end s'annonce très très agréable en dehors de quelques averses ce samedi soir. Il fera de 24 à 27 degrés dans le Territoire de Belfort, avec de belles éclaircies. La semaine prochaine est un peu moins réjouissante. On repart sur des averses et des orages à partir de lundi après-midi", détaille Ilyes Ghouil.

Selon les tendances d'Ilyes Ghouil, l'été pourrait bien ne pas tarder. Une vague de chaud pourrait arriver d’Espagne, à partir du 20 juillet !